"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США Emmy, вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходит в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале Fox, передает Report.

Конкуренцию "Игре престолов" в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".Последний, восьмой сезон "Игры престолов" вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy.

Нынешняя победа – четвертый раз, когда "Игра престолов" стала лучшим драматическим сериалом года.Притом что около 2 миллионов зрителей подписали петицию с требованием переснять сериал из-за сценарных пробелов.