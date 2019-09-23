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"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США Emmy, вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходит в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале Fox, передает Report.

Конкуренцию "Игре престолов" в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".Последний, восьмой сезон "Игры престолов" вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy. 

Нынешняя победа – четвертый раз, когда "Игра престолов" стала лучшим драматическим сериалом года.Притом что около 2 миллионов зрителей подписали петицию с требованием переснять сериал из-за сценарных пробелов.

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