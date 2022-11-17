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Группа "Кино" представит первый за десять лет альбом

Группа "Кино" представит первый за десять лет альбом Рок-группа "Кино" сообщила о выпуске нового альбома, в который вошли все студийные записи за прошедшие десять лет.
Шоу-бизнес
17 ноября 2022 г. 07:07
Группа Кино представит первый за десять лет альбом

Рок-группа "Кино" сообщила о выпуске нового альбома, в который вошли все студийные записи за прошедшие десять лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на странице группы "ВКонтакте".

"По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни "Кино" в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит", - говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что релиз альбома планируется в декабре. Камерная презентация состоится 24 декабря в "Севкабеле" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что "Кино" - популярная рок-группа 1980-х годов. Основателем и лидером группы, а также автором песен был исполнитель Виктор Цой.

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