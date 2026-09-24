Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

Известная французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет.

Как передает Report, об этом пишут французские медиа со ссылкой на семью артистки.

Она прославилась своими ролями в фильмах "Колдунья" и "Пчелиная матка".

Марина Влади, настоящее имя которой Екатерина-Марина Полякова-Байдарова, родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Широкую известность она получила благодаря ролям во французском и европейском кино, а также литературной деятельности.

Была женой поэта, актера и барда Владимира Высоцкого. Они состояли в браке с 1970 года до смерти Высоцкого в 1980 году.

За карьеру актриса снялась в десятках фильмов и стала лауреатом приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Награду она получила в 1963 году за работу в картине "Супружеская жизнь".