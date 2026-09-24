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    Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

    Шоу-бизнес
    • 24 сентября, 2026
    • 20:34
    Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

    Известная французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет.

    Как передает Report, об этом пишут французские медиа со ссылкой на семью артистки.

    Она прославилась своими ролями в фильмах "Колдунья" и "Пчелиная матка".

    Марина Влади, настоящее имя которой Екатерина-Марина Полякова-Байдарова, родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Широкую известность она получила благодаря ролям во французском и европейском кино, а также литературной деятельности.

    Была женой поэта, актера и барда Владимира Высоцкого. Они состояли в браке с 1970 года до смерти Высоцкого в 1980 году.

    За карьеру актриса снялась в десятках фильмов и стала лауреатом приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Награду она получила в 1963 году за работу в картине "Супружеская жизнь".

    Марина Влади актриса
    Fransanın məşhur aktrisası Marina Vladi 88 yaşında vəfat edib
    French actress Marina Vlady dies at 87
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