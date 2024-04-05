Fahree : Не поверил, что выбран представлять Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"

Цель проявить свой талант и настойчивость позволило стать представителем на Азербайджана на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" в этом году.

Упорство, настойчивость и талант позволили стать представителем Азербайджана на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" в этом году.

Как передает Report, так считает певец Фахри Исмайлов (Fahree), который стал гостем нового выпуска программы "Поговорим?" с журналистом Гамидом Гамидовым.

"В прошлом году я написал песню, но не чувствовал себя готовым. У меня был год, я поставил перед собой цель, что за год я должен максимально работать над собственным развитием, что вот прям уверенно пойти и подать на отборочный тур. У меня была именно цель максимально проявить свой талант, так скажем, и настойчивость", - сказал он.

Артист отметил, что участие в отборочном туре для участия в песенном конкурсе объявляют по телевидению, и в социальных сетях: "Вы отправляете свое имя, фамилию и песню. Песня уже должна быть записана. Как минимум, должна быть готова ее демо-версия".

Фахри Исмайлов подчеркнул, что узнал о том, что выбран в качестве представителя страны на этом на песенном конкурсе случайно и вначале не поверил в это.

"Меня пригласили на телевидение, на передачу. Я прихожу, мне говорят:"Фахри, пять минут буквально посиди в этом кабинете, мы сейчас тебе принесем договор, что ты разрешаешь нам использовать в эфире твою песню",- рассказал он.- Вдруг приносят бумагу, на которой написано, что я буду представлять Азербайджан на Евровидении и просят подписаться, что даю согласие. Я просто резко отбрасывая листок, не понимая, что происходит".