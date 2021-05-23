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Евровидение в 2022 году может пройти в Турине

Евровидение в 2022 году может пройти в Турине Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.
Шоу-бизнес
23 мая 2021 г. 20:47
Евровидение в 2022 году может пройти в Турине

Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на "Евровидении" выразили желание провести конкурс в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.

"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала мэр.

Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения "Евровидения" в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. "Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал Колетта на пресс-конференции.

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