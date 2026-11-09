Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В рамках тура Премьер-лиги прошла акция ко Дню Государственного флага

    Футбол
    • 09 ноября, 2026
    • 14:10
    В рамках тура Премьер-лиги прошла акция ко Дню Государственного флага

    В рамках XI тура Премьер-лиги Азербайджана перед матчем между "Зиря" и "Габалой" прошла акция, посвященная 9 ноября - Дню Государственного флага.

    Как сообщили Report в пресс-службе АФФА, инициативу организовал отдел социальной и экологической устойчивости при поддержке футбольных клубов.

    На поле футболисты вышли вместе с воспитанниками детского дома №3. Дети держали в руках флаги Азербайджана и были одеты в форму в цветах национального триколора. Руководство клубов вручило им памятные подарки.

    Основная цель инициативы - проявить внимание и заботу о детях, а также укрепить в них уважение к национальным ценностям и государственным символам.

    Премьер-лига Азербайджана
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    Premyer Liqa matçında 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunan aksiya təşkil edilib
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