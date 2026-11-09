В рамках тура Премьер-лиги прошла акция ко Дню Государственного флага
Футбол
- 09 ноября, 2026
- 14:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В рамках XI тура Премьер-лиги Азербайджана перед матчем между "Зиря" и "Габалой" прошла акция, посвященная 9 ноября - Дню Государственного флага.
Как сообщили Report в пресс-службе АФФА, инициативу организовал отдел социальной и экологической устойчивости при поддержке футбольных клубов.
На поле футболисты вышли вместе с воспитанниками детского дома №3. Дети держали в руках флаги Азербайджана и были одеты в форму в цветах национального триколора. Руководство клубов вручило им памятные подарки.
Основная цель инициативы - проявить внимание и заботу о детях, а также укрепить в них уважение к национальным ценностям и государственным символам.
Последние новости
19:04
Фото
Видео
Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"Внутренняя политика
18:54
Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридораДругие страны
18:44
Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39Другие страны
18:35
Вэнс встретится с Резаи на следующей неделеДругие страны
18:29
Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и УкраинойДругие страны
18:11
Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мираЭкология
18:00
В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийствеВ регионе
17:55
Видео
Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4В регионе
17:52
Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноябряДругие страны