Европейский вещательный союз следит за тем, чтобы Россия выступила на Евровидении

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз заявил, что будет следить за тем, чтобы Россия выступила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017".

Как сообщает Report со ссылкой на Der Tagesspiegel, об этом заявил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

По словам Фрайлинга, комитет пока не получал от украинских властей официального уведомления о запрете российской певице Юлии Самойловой выступить в Киеве.

Тем не менее Фрайлинг отметил, что ожидает заинтересованности в этом вопросе и от России.

Напомним, Служба безопасности Украины в связи с нарушением законодательства этой страны запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой сроком на три года.

Ранее ЕВС предлагал России выступить посредством спутниковой трансляции, однако национальный вещатель России отказался от этой идеи. После, Украина предложила России послать другого представителя, который не нарушал украинского законодательства.