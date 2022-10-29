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Disney подтвердил начало работы над сольным спин-оффом "Ванды/Вижн"

Disney подтвердил начало работы над сольным спин-оффом "Ванды/Вижн" Marvel Studios и Disney разрабатывают сольный спин-офф сериала "Ванда/Вижн" под названием Vision Quest.
Шоу-бизнес
29 октября 2022 г. 13:45
Disney подтвердил начало работы над сольным спин-оффом Ванды/Вижн

Marvel Studios и Disney разрабатывают сольный спин-офф сериала "Ванда/Вижн" под названием Vision Quest.

Как передает Report, об этом сообщает Deadline.

Ранее о готовящемся шоу, посвященном истории Вижна (Пол Беттани), рассказал журналист Джефф Снайдер. Deadline подтверждает это заявления Снайдера, уточнив, что на следующей неделе Marvel собирает сценарную комнату для работы над Vision Quest.

Заявляется, что спин-офф расскажет о событиях после финала "Ванды/Вижн". Предполагается, что в сериале также появится Ванда, роль которой играет Элизабет Олсен. Над новым проектом вновь поработает создательница "Ванда/Вижн" Жаклин Шеффер.

Ранее подтвердился еще один самостоятельный спин-офф из вселенной "Ванда/Вижн" - "Агата: Ковен Хаоса", рассказывающий историю ведьмы Агата Харкнесс (Кэтрин Хан).

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Версия на английском языке Disney confirms work on WandaVision solo spinoff

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