Заур Дарабзаде: CinemaPlus создал условия для людей с ограниченными физическими возможностями

Недавно член Наблюдательного совета и директор департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде на своей странице в Instagram поделился интересной публикацией.

Как сообщает Report, в публикации отмечено, что в кинотеатрах CinemaPlus (Gənclik Mall, Azərbaycan, Amburan Mall, Gəncə Mall) есть специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Заур Дарабзаде отметил, что, будучи за границей, во всех общественных местах замечал большое количество людей с ограниченными физическими возможностями и думал, что в Азербайджане их мало, поэтому их редко видят в общественных местах.

Но оказалось, что во многих общественных местах нашей страны просто нет соответствующих условий для удобства людей с ограниченными физическими возможностями. Во многих странах мира создают условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

В сети кинотеатров CinemaPlus в свою очередь создали такие условия. Вместо лестниц входы заменены прямым полом, а в кинозалах выделены специальные места. Кинотеатр CinemaPlus Аzərbaycan оснащен специальными подъёмником для ступеней. Кроме этого, дежурные администраторы кинотеатров всегда готовы оказать помощь.