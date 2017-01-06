CinemaPlus дублировал на азербайджанский язык еще один фильм - ВИДЕО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступил к показу приключенческого семейного фильма бельгийского производства "Исра и волшебная книга".

Как сообщает Report, фильм "Исра и волшебная книга" был дублирован на студии Cinemazadeh в 2016 году.

Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, главный редактор - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, мастеринг - Азад Велиев, звукорежиссер - Орхан Гасанли и пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде.

В озвучивании фильма приняли участие Сона Расулова, Ровшан Мамедли, Казим Абдуллаев, Эльшан Рустамов, Джавид Османов, Наджиба Гусейнова, Халаф Джафаров, Гюльнара Зулалова, Назакет Мамедли, Хатаи Али, Орхан Гасанли и Саид Низами. Режиссер фильма - Р.Кан Албай.

В главных ролях - Исра Дела, Свен Ван Дер Линден, Шим Опброук, Валари Дерридер, Р.Кан Албай и Тамер Карадаглы.

Коротко о фильме: Девятилетняя Исра вместе со своими одноклассниками отправляется в библиотеку. Там она знакомится с Джугли беком и его волшебной книгой. Исра полностью не осознав события, понимает, что находится внутри сахарной крепости и сталкивается с необычными обитателями невидимой стены, откуда выходит джин из лампы, пожилой, но очень быстрый библиотекарь, говорящие мячи и окружение животных.