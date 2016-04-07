"CinemaPlus" приступил к показу сказочного приключенческого фильма "Книга Джунглей" - ВИДЕО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" с 7 апреля приступил к показу сказочного приключенческого фильма "Книга Джунглей", сообщает Report.

Это замечательная экранизация довольно популярного произведения, написанного Редьярдом Киплингом, повествующая о совсем еще маленьком мальчике, который из-за череды трагических событий попадает в джунгли Индии. Там его находят волки и берут к себе в стаю на воспитание. Мальчик растет в таких же условиях, как и остальные волчьи детеныши.

Режиссер фильма - Джон Фавро. В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Билл Мюррей, Лупита Нионго, Идрис Эльба, Джакарло Эспозито, Кристофер Уокен и Нил Сети.

Есть в фильме "Книга джунглей" и другие не менее интересные и заслуживающие внимание персонажи. Это огромный медведь и самая красивая обитательница джунглей – черная пантера. Оба они безгранично преданы человеческому детенышу и всячески стараются оберегать его. А знаменитый питон Каа здесь уже не только становится отрицательным персонажем, но и выступит в качестве представительницы женского пола. Множество захватывающих приключений ждет маленького детеныша в джунглях Индии, где порой даже сильным животным не всегда удается остаться в живых.

"CinemaPlus" находится по адресу: проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall (5-й этаж).

Отметим, азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название на "CinemaPlus".