Барбадос может затребовать репарации у семьи Камбербэтча за связь с рабовладением

Власти Барбадоса могут предъявить требования репараций британцам, владевшими в прошлом рабами на островном государстве, среди которых может оказаться семья актера Бенедикта Камбербэтча.

Власти Барбадоса могут предъявить требования репараций британцам, владевшими в прошлом рабами на островном государстве, среди которых может оказаться семья актера Бенедикта Камбербэтча.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на барбадосского чиновника.

Как пишет издание, прадед актера в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию "Клеленд" с 250 рабами. Семья владела ею вплоть до отмены Великобританией рабства спустя чуть более ста лет. Как говорится в статье, плантация принесла семье предков Камбербэтча небольшое состояние - после того, как рабство было упразднено в 1833 году на большей части территории Британской империи, она получила за плантацию несколько тысяч фунтов стерлингов, что сегодня соответствовало бы примерно 1 млн фунтов ($1,2 млн).

"Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться", - сообщил газете посол Барбадоса при Карибском сообществе и заместитель национальной комиссии острова по репарациям Дэвид Комиссионг, отвечая на вопрос о перспективах иска в отношении семьи Камбербэтча.

Как отмечается в статье, сам 46-летний актер в прошлом искренне раскаивался по поводу этой страницы в истории своей семьи. The Daily Telegraph замечает, что именно в рамках извинений за подобное прошлое своих предков он сыграл роль британского премьер-министра Уильяма Питта младшего в художественной драме "Удивительная благодать" (Amazing Grace, 2006) американо-британского режиссера Майкла Эптеда. Фильм посвящен теме борьбы за отмены рабства Британской империей.