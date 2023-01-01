Барбадос может затребовать репарации у семьи Камбербэтча за связь с рабовладением

Власти Барбадоса могут предъявить требования репараций британцам, владевшими в прошлом рабами на островном государстве, среди которых может оказаться семья актера Бенедикта Камбербэтча.
Как пишет издание, прадед актера в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию "Клеленд" с 250 рабами. Семья владела ею вплоть до отмены Великобританией рабства спустя чуть более ста лет. Как говорится в статье, плантация принесла семье предков Камбербэтча небольшое состояние - после того, как рабство было упразднено в 1833 году на большей части территории Британской империи, она получила за плантацию несколько тысяч фунтов стерлингов, что сегодня соответствовало бы примерно 1 млн фунтов ($1,2 млн).
"Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться", - сообщил газете посол Барбадоса при Карибском сообществе и заместитель национальной комиссии острова по репарациям Дэвид Комиссионг, отвечая на вопрос о перспективах иска в отношении семьи Камбербэтча.
Как отмечается в статье, сам 46-летний актер в прошлом искренне раскаивался по поводу этой страницы в истории своей семьи. The Daily Telegraph замечает, что именно в рамках извинений за подобное прошлое своих предков он сыграл роль британского премьер-министра Уильяма Питта младшего в художественной драме "Удивительная благодать" (Amazing Grace, 2006) американо-британского режиссера Майкла Эптеда. Фильм посвящен теме борьбы за отмены рабства Британской империей.