​Азербайджанская актриса выходит замуж за гражданина Турции

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня свадьба актрисы Театра юного зрителя Нигяр Бахадыргызы.

Как сообщает Report, на свадьбу с гражданином Турции Эрселом Актаром приглашены известные представители театра и кино.

Как сообщила Report актриса, через неделю они сыграют свадьбу и в Турции: "После свадьбы некоторое время буду в Турции. Однако я обязательно должна вернуться в Баку, так как у меня роли в театре и я заключила контракты. Бросить свои роли в спектаклях я не могу. Однако в будущем намерена продолжить карьеру в Турции. Один из турецких театров предлагает мне работу, однако принимать предложение я не тороплюсь, так как у меня еще много дел в Баку".

Отметим, что актриса познакомилась с Эрселом Актаром на гала-вечере фильма "Ходжа" в Турции. Пара обручилась в апреле прошлого года.