​Азербайджан примет участие на неделе моды Каспия в Астрахани

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ С 20 по 27 апреля в Астрахани состоится первая Каспийская неделя моды, участие в которой примут дизайнеры Азербайджана, Германии, Грузии, Казахстана, Туркменистана, дизайнеры-участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Недели моды в Москве и Санкт-Петербурге и европейских показов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, Каспийская неделя моды – площадка не только для показа новых коллекций, но и для налаживания деловых контактов между дизайнерами, производителями и реализаторами.

Проходить показы будут с 22 по 26 апреля с 18:00 до 21:00 в специально оборудованном шатре Астраханского кремля. Всего запланировано около 30 показов женских, мужских и детских коллекций. Здесь же будут работать зоны красоты, отдыха и зона шоу-румов, где понравившиеся вещи можно будет примерить и купить.

Каспийская неделя моды проходит при поддержке правительства Астраханской области, под патронажем министерства экономического развития АО, в партнёрстве с агентством по делам молодёжи АО, агентством по печати и массовым коммуникациям АО, министерством культуры и туризма АО, Думой АО, администрацией города Астрахани.