Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России

Шоу-бизнес
20 августа 2025 г. 13:29
Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсетях.

В нем говорится о том, что ОАЭ также пропустят музыкальный конкурс. В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.

В свою очередь, МИД России опубликовал список стран, которые примут участие в "Интервидение".

В ходе сегодняшней пресс-конференции директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил о том, что в мероприятии примет участие 21 страна.

"К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали", - отметил он.

