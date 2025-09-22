Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

Азербайджан и Армения впервые на международном музыкальном конкурсе Silk Way Star, который проходит в Казахстане, обменялись высшими оценками.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что на старте проекта азербайджанский член жюри поставил 10 баллов армянскому исполнителю Саро Геворгяну, а армянский судья в ответ наградил азербайджанскую участницу Сабину Гулузаде максимальной оценкой.

Первый этап конкурса завершился 20 сентября в Казахстане. В нем участвовали 12 вокалистов, которые исполнили песни на родных языках. Никто из них не покинул проект - все продолжат выступления.