Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Шоу-бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 12:33
    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Азербайджан и Армения впервые на международном музыкальном конкурсе Silk Way Star, который проходит в Казахстане, обменялись высшими оценками.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что на старте проекта азербайджанский член жюри поставил 10 баллов армянскому исполнителю Саро Геворгяну, а армянский судья в ответ наградил азербайджанскую участницу Сабину Гулузаде максимальной оценкой.

    Первый этап конкурса завершился 20 сентября в Казахстане. В нем участвовали 12 вокалистов, которые исполнили песни на родных языках. Никто из них не покинул проект - все продолжат выступления.

    Азербайджан Армения музыкальный конкурс Казахстан Silk Way Star высшие баллы
    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib
    Azerbaijan and Armenia exchange top scores for first time at international contest

    Последние новости

    12:56

    Замдиректора мозгового центра Азербайджана участвует в мероприятии в Армении

    Внешняя политика
    12:54

    Секретарь Совбеза Армении не стал комментировать визит главы СНБ в Баку

    В регионе
    12:50

    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    Инфраструктура
    12:48

    Вице-президент Ирана находится с визитом в Москве

    В регионе
    12:46

    Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦА

    Внешняя политика
    12:33

    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе

    Шоу-бизнес
    12:33

    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

    Армия
    12:31

    Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

    Энергетика
    12:31

    В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 стран

    Внутренняя политика
    Лента новостей