Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе
Шоу-бизнес
- 22 сентября, 2025
- 12:33
Азербайджан и Армения впервые на международном музыкальном конкурсе Silk Way Star, который проходит в Казахстане, обменялись высшими оценками.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что на старте проекта азербайджанский член жюри поставил 10 баллов армянскому исполнителю Саро Геворгяну, а армянский судья в ответ наградил азербайджанскую участницу Сабину Гулузаде максимальной оценкой.
Первый этап конкурса завершился 20 сентября в Казахстане. В нем участвовали 12 вокалистов, которые исполнили песни на родных языках. Никто из них не покинул проект - все продолжат выступления.
