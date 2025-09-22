Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib
22 sentyabr, 2025
12:41
Azərbaycan və Ermənistan Qazaxıstanda keçirilən "Silk Way Star" beynəlxalq musiqi müsabiqəsində ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilir ki, layihənin başlanğıcında Azərbaycan münsiflər heyətinin üzvü erməni ifaçısı Saro Gevorgyana 10 bal verib, erməni hakimi isə cavab olaraq Azərbaycan iştirakçısı Səbinə Quluzadəyə maksimum bal verib.
Müsabiqənin birinci mərhələsi sentyabrın 20-də başa çatıb. Müsabiqədə 12 vokalçı iştirak edib və onlar doğma dillərində mahnılar ifa ediblər. Onlardan heç biri layihəni tərk etməyib - hamısı çıxışlarını davam etdirəcək.
