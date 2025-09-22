İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib

    Şou-biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:41
    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib

    Azərbaycan və Ermənistan Qazaxıstanda keçirilən "Silk Way Star" beynəlxalq musiqi müsabiqəsində ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, layihənin başlanğıcında Azərbaycan münsiflər heyətinin üzvü erməni ifaçısı Saro Gevorgyana 10 bal verib, erməni hakimi isə cavab olaraq Azərbaycan iştirakçısı Səbinə Quluzadəyə maksimum bal verib.

    Müsabiqənin birinci mərhələsi sentyabrın 20-də başa çatıb. Müsabiqədə 12 vokalçı iştirak edib və onlar doğma dillərində mahnılar ifa ediblər. Onlardan heç biri layihəni tərk etməyib - hamısı çıxışlarını davam etdirəcək.

    Azərbaycan Ermənistan "Silk Way Star" Səbinə Quluzadə
    Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсе
    Azerbaijan and Armenia exchange top scores for first time at international contest

    Son xəbərlər

    12:41

    Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"

    İnfrastruktur
    12:41

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib

    Şou-biznes
    12:35

    Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:34

    Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:31

    AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    12:30

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaq

    Biznes
    12:18
    Foto

    Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:18

    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti