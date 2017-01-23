Австралийский актер погиб на съемках клипа

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Австралийский актер погиб, получив огнестрельные ранения в процессе съемки музыкального ролика в одном из баров города Брисбен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сценарий клипа хип-хоп группы Bliss n Eso предусматривал перестрелку. Во время съемки эпизода со стрельбой один из молодых актеров получил ранения в грудь и скончался. Полиция назвала происшествие "производственным инцидентом".

Представитель полиции Том Армитт заявил, что пока неизвестно, какими патронами - холостыми или боевыми - были заряжены пистолеты актеров. Отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.