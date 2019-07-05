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Амстердам решил отказаться от Евровидения

​Амстердам решил отказаться от «Евровидения»
© secret-israel.com

Амстердам отказался принимать песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра столицы Нидерландов Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось проведение мероприятия, недоступен в период проведения конкурса.

Город пытался найти другое место для проведения песенного конкурса, но попытки не увенчались успехом, так как центр RAI и Арена имени Йохана Кройфа, оказались также недоступны. Аналогичные площадки слишком малы для проведения "Евровидения".

Города Гаага и Бреда ранее также заявили, что не намерены принимать конкурс. Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрих уже объявили о своем участии в борьбе за организацию "Евровидения-2020".

Ранее в Тель-Авиве победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов. 

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