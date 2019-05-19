Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов

Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Он набрал 492 балла.

Как передает Report, в Тель-Авиве в ночь на 19 мая прошёл финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

В состязании приняли участие артисты из 26 стран.

Второе место занял представитель Италии Махмуд. Третьим стал представитель России Сергей Лазарев.

Главный приз, который получает победитель - хрустальная статуэтка в виде микрофона.

В финале конкурса "Евровидение-2019" выступили участники из 26 стран: Мальты, Албании, Чехии и Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии, Испании