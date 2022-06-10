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Академия звукозаписи США ввела пять новых категорий премии Grammy

Академия звукозаписи США ввела пять новых категорий премии Grammy Национальная академия искусства и науки звукозаписи учредила пять новых номинаций в рамках музыкальной премии Grammy.
Шоу-бизнес
10 июня 2022 г. 18:40
Академия звукозаписи США ввела пять новых категорий премии Grammy

Национальная академия искусства и науки звукозаписи учредила пять новых номинаций в рамках музыкальной премии Grammy.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в число категорий вошли: "Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа", "Лучший автор песен", "Лучший поэтический альбом", "Лучшее исполнение в жанре "американа" и "Лучшее исполнение в жанре spoken word" (устная поэзия).

"Мы рады возможности отметить самых разных музыкальных творцов, которая появилась у нас благодаря введению новых категорий. Главная цель Академии - представлять интересы артистов в мире музыки", - говорится в сообщении на сайте Академии США.

Также в 2023 году вручат специальную премию за "Лучшую песню о социальных изменениях". Ее получит автор произведения, "затрагивающего актуальные социальные проблемы и способствующего взаимопониманию, миру и сопереживанию".

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