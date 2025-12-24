Зампред: В Форуме религиозных деятелей участвуют представители всех религиозных конфессий

В Форуме религиозных деятелей Азербайджана участвуют представители всех религиозных конфессий, включая действующие в стране религиозные общины.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил зампред Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на полях II Форума религиозных деятелей Азербайджана.

Он отметил, что в форуме, помимо Управления мусульман Кавказа и исламских религиозных общин, представлены также различные христианские и еврейские общины, действующие в Азербайджане, включая Русскую и Грузинскую православные церкви, Лютеранскую кирху, общину горских евреев и другие.

"Помимо традиционных религиозных конфессий, на форуме представлены и небольшие общины, зарегистрированные в Госкомитете по работе с религиозными организациями, такие как община Бахаи и религиозная община сознания Кришны", - добавил Исмаилов.

Он отметил, что на панельных дискуссиях форума будут обсуждаться практически все важные вопросы, касающиеся отношений государства и религии, включая религиозное образование, мультикультурализм и ценности толерантности, а также права женщин.