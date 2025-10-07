Заложен фундамент мечети в Физули

Церемония закладки фундамента мечети в Физули состоялась 7 октября.

Как сообщает Report, участники 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств наблюдали за процессом в онлайн-формате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении отметил:

"Дорогой мой брат, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Карабах в июле предложил построить Туркменистаном мечеть в Физули. Мы благодарим братский Туркменистан за этот подарок".

Отметим, что общая площадь комплекса мечети составит более 1 гектара. Будут возведены два минарета высотой 40 метров каждый. Высота основного купола составит 30 метров. Здесь одновременно смогут молиться 500 человек.