Заложен фундамент мечети в Физули
Религия
- 07 октября, 2025
- 15:44
Церемония закладки фундамента мечети в Физули состоялась 7 октября.
Как сообщает Report, участники 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств наблюдали за процессом в онлайн-формате.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении отметил:
"Дорогой мой брат, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время своего визита в Карабах в июле предложил построить Туркменистаном мечеть в Физули. Мы благодарим братский Туркменистан за этот подарок".
Отметим, что общая площадь комплекса мечети составит более 1 гектара. Будут возведены два минарета высотой 40 метров каждый. Высота основного купола составит 30 метров. Здесь одновременно смогут молиться 500 человек.
