    Füzuli məscidinin təməli qoyulub

    Din
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:36
    Füzuli məscidinin oktyabrın 7-də təməlqoyma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün iştirakçıları prosesi onlayn formatda müşahidə ediblər.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında bildirib:

    "Əziz qardaşım, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov iyul ayında Qarabağa səfəri zamanı Füzulidə Türkmənistan tərəfindən məscidin tikintisini təklif edib. Biz bu hədiyyəyə görə qardaş Türkmənistana təşəkkür edirik".

    Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa ediləcək məscid kompleksinin ümumi ərazisi 1 hektardan çox olacaq. Məscid binasında hər biri 40 metr olmaqla 2 minarə inşa ediləcək. Əsas günbəzin hündürlüyü isə 30 metr təşkil edəcək. Burada eyni vaxtda 500 nəfər ibadət edə biləcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Füzuli məscidi Qəbələ İlham Əliyev
    Заложен фундамент мечети в Физули
    Foundation laid for mosque in Fuzuli

