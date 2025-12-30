Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 30 декабря, 2025
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    НИИМ пробки Баку
    "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2025)

    Финансы
    08:56

    Саудовская коалиция нанесла удары по порту Аль-Мукалла в Йемене - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:51

    Жители сгоревшего в Гонконге комплекса призывают власти восстановить их дома

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:05

    Советник Хаменеи: Любая агрессия против Ирана получит немедленный и жесткий ответ

    В регионе
    07:57

    Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей

    Энергетика
    06:46

    CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

    Другие страны
    06:18

    В Турции произошло массовое отравление среди школьников

    В регионе
    Лента новостей