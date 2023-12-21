За последние 20 лет в Азербайджане построено 435 мечетей

За последние 20 лет в Азербайджане построено 435 мечетей.

За последние 20 лет в Азербайджане построено 435 мечетей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, на момент восстановления независимости в Азербайджане действовало всего 17 мечетей: "Политика нашего государства в области религии основана на толерантности. Сегодня в стране действуют 2 253 мечети. Сотни мечетей были отремонтированы Фондом Гейдара Алиева и переданы в пользование граждан".

Председатель Госкомитета сообщил, что на освобожденных территориях продолжаются восстановительные работы: "Некоторое время назад был назначен имам мечети Юхары Говхар Ага в Шуше. После завершения ремонтно-восстановительных работ на других освобожденных территориях произойдут новые назначения".