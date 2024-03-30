Верующие в Баку выполняют религиозные обряды по случаю "Ночи Ахья"

В мечетях на территории Азербайджана проводятся религиозные обряды по случаю второй предполагаемой "Ночи Ахья" ("Ночь предопределения" - ред.).

В мечетях на территории Азербайджана проводятся религиозные обряды по случаю второй предполагаемой "Ночи Ахья" ("Ночь предопределения" - ред.).

Верующие читают молитвы и аяты из Священного Корана.

Report представляет читателям фоторепортаж из мечети "Фатимейи-Захра".

Отметим, что "Ночь Ахья" или "Ночь аль-Кадр" - почитаемая ночь месяца Рамазан. Считается, что именно в эту ночь пророку Мухаммаду были ниспосланы первые аяты Корана в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур, однако конкретная дата начала "Ночи аль-Кадр" в Коране не упоминается.

Предполагается, что в этом году "Ночь Ахья" придется в ночь на 28 или 30 марта, а также в ночь на 1 или 5 апреля.