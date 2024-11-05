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Верховный муфтий России: День Победы Азербайджана - торжество правды и справедливости

Верховный муфтий России: День Победы Азербайджана - торжество правды и справедливости День Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября, в том числе символизирует возрождение религиозных храмов и восстановление живописного мира.
Религия
5 ноября 2024 г. 12:26
Верховный муфтий России: День Победы Азербайджана - торжество правды и справедливости

День Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября, это торжество правды и справедливости.

Как передает Report, об этом Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин заявил сегодня на бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров.

"8 ноября символизирует не только торжество правды и справедливости, окончание оккупации, признание Арменией Карабаха суверенной территорией Азербайджана, но и возрождение религиозных храмов и восстановление живописного мира", - сказал он.

Гайнутдин поздравил правительство и народ Азербайджана с предстоящим праздником. "Молю Всевышнего Аллаха, чтобы братский Азербайджан развивался и процветал", - отметил он.

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Версия на английском языке Russia's Grand Mufti: Azerbaijan's Victory Day - triumph of truth and justice
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın ali müftisi: Azərbaycanın Zəfər Günü həqiqət və ədalətin təntənəsidir

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