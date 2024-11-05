Верховный муфтий России: День Победы Азербайджана - торжество правды и справедливости

День Победы, который отмечается в Азербайджане 8 ноября, это торжество правды и справедливости.
Как передает Report, об этом Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин заявил сегодня на бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров.
"8 ноября символизирует не только торжество правды и справедливости, окончание оккупации, признание Арменией Карабаха суверенной территорией Азербайджана, но и возрождение религиозных храмов и восстановление живописного мира", - сказал он.
Гайнутдин поздравил правительство и народ Азербайджана с предстоящим праздником. "Молю Всевышнего Аллаха, чтобы братский Азербайджан развивался и процветал", - отметил он.