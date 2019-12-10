В зонах конфликтов в Сирии и Ираке погибли или пропали без вести 903 гражданина Азербайджана

"Согласно последней официальной информации МВД, предоставленной в октябре 2018 года во время встречи с представителями Международной организации по миграции, 1477 граждан Азербайджана (1136 мужчин и 341 женщина) отбыли в Сирию и Ирак и примкнули к террористическим организациям, из них 903 (749 мужчин и 154 женщины) предположительно погибли или пропали без вести".

Как сообщает Report', об этом говорится в итоговом отчете "Исследование по определению уязвимости и устойчивости к радикализации в избранных общинах в Азербайджане".

Согласно отчету, при составлении данных на местных жителей из северного, южного и северо-западного регионов страны, примкнувших к террористическим организациям в Сирии и Ираке, выяснилось, что из южного региона в зоны конфликта отправились 22 человека, а из северного и северо-западного регионов больше (201 и 114 соответственно): "Такое несоответствие в показателях можно объяснить тем, что экстремистские идеи распространены вдоль северных границ. По данным МВД, в страну вернулись 309 человек (261 мужчина и 48 женщин), которые были преимущественно из Сумгайыта, Гусара, Балакена и Загаталы".

Согласно отчету, в основном источниками распространения экстремистских идей были внешние источники, которые усилились за счет имеющейся религиозной напряженности в данных регионах.

Отчет был подготовлен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) Международной организацией по миграции / Агентством ООН по миграции, в рамках совместного проекта с Госкомитетом по работе с религиозными образованиями "Усиление устойчивости уязвимых общин".