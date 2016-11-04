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    В Уджаре прошло мероприятие на тему "Организация деятельности религиозных общин в борьбе с религиозным радикализмом"

    Сайяд Салахлы: После восстановления независимости Азербайджана процесс возвращения национально-духовных ценностей нашего народа ускорился

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Уджарского района в Центре Гейдара Алиева города Уджар прошло мероприятие на тему "Организация деятельности религиозных общин в борьбе с религиозным радикализмом".

    Как сообщили Report из комитета, на мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сайяд Салахлы, заместитель уджарского регионального отдела Госкомитета Азим Рафиев, заместители главы ИВ Уджарского района Алиш Джабраилов, Шахла Абдуллаева и др.

    Выступивший С.Салахлы заявил об ускорении процесса возвращения национально-духовных ценностей нашего народа после восстановления независимости Азербайджана. Он отметил особые заслуги в этом направлении общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Затем участникам мероприятия была роздана религиозная литература, издание которой было разрешено Госкомитетом по работе с религиозными структурами. 

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