В Турции в следующем месяце станут известны имена лиц, которые впервые совершат Хадж

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции 6 января истекает срок регистрации паломников, желающих впервые в этом году совершить Хадж.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил муфтий региона Люлебургаз Хусейн Уйсал.

По его словам, к регистрации желающих совершить паломничество приступили 28 декабря. Процесс обновления прежних регистраций начнется с 9 января и продлится до 31 января.

Список лиц, которые отправятся в паломничество, станет известен в результате предстоящей 23 февраля жеребьевки.