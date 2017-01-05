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    В Турции в следующем месяце станут известны имена лиц, которые впервые совершат Хадж

    Срок новых регистраций истекает 6 января

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции 6 января истекает срок регистрации паломников, желающих впервые в этом году совершить Хадж.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил муфтий региона Люлебургаз Хусейн Уйсал.

    По его словам, к регистрации желающих совершить паломничество приступили 28 декабря. Процесс обновления прежних регистраций начнется с 9 января и продлится до 31 января.

    Список лиц, которые отправятся в паломничество, станет известен в результате предстоящей 23 февраля жеребьевки. 

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