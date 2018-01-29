В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Иерусалим: город, освященный откровениями”

© Report

Стамбул. 29 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась международная конференция на тему “Иерусалим: город, освященный откровением” (“Qüds: Vəhyin müqəddəsləşdirdiyi şəhər”).

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер Турции, пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг, председатель Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбаш, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, религиозные лидеры, политики, научные деятели из Ирака, Палестины, Пакистана, Индии, Узбекистана, Индонезии и др. мусульманских стран.

Конференция, проводимая по инициативе Турции, началась с прочтения аятов Священного Корана. После был продемонстрирован фильм, повествующий о богатом прошлом, древней истории Иерусалима.

На мероприятии выступили вице-премьер Турции, пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг, председатель Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и другие гости.

На мероприятии выделили, что признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля противоречит нормам международного права, подчеркнули важность скорейшего решения проблемы.

Вюсаля Аббасова