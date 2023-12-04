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В Казахстане пройдут Дни культуры Азербайджана

В Казахстане пройдут Дни культуры Азербайджана Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой, находящейся с визитом в Азербайджане.
Религия
4 декабря 2023 г. 17:20
В Казахстане пройдут Дни культуры Азербайджана

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В ходе встречи Пашазаде рассказал об исторических дружественных отношениях азербайджанского и казахского народов, а также развитии двусторонних связей в ряде сфер, в том числе культуры.

Министр Аида Балаева выразила удовлетворение высоким уровнем отношений между Баку и Астаной. По ее словам, существуют широкие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества.

Балаева отметила, что в этом году в Азербайджане проходят Дни культуры Казахстана, а в следующем году в Казахстане пойдут Дни культуры Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGələn il Qazaxıstanda Azərbaycan Mədəniyyət günləri keçiriləcək

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