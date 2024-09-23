В Шуше начался семинар "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа"

В Шуше начался семинар на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа".

В Шуше начался семинар на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в семинаре принимают участие представители ведущих медиа страны, журналисты, представители общественности.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов сказал, что целью проведения семинара является освещение в медиа тем религии и свободы совести.

"По нашему мнению, обмен мнениями с представителями медиа будет полезен в их дальнейшей работе", - сказал зампредседателя.