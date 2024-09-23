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В Шуше начался семинар "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа"

В Шуше начался семинар "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа" В Шуше начался семинар на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа".
Религия
23 сентября 2024 г. 14:44
В Шуше начался семинар Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа

В Шуше начался семинар на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в семинаре принимают участие представители ведущих медиа страны, журналисты, представители общественности.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов сказал, что целью проведения семинара является освещение в медиа тем религии и свободы совести.

"По нашему мнению, обмен мнениями с представителями медиа будет полезен в их дальнейшей работе", - сказал зампредседателя.

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Версия на английском языке Seminar on role of religion in ideological struggle kicks off in Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada "İdeoloji mübarizədə din amili: mediadan gözləntilər" mövzusunda seminar başlayıb

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