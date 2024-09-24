Сессия в Шуше: Самый эффективный способ борьбы с религиозным радикализмом - просвещение

10:38

В рамках семинара "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа" в Шуше состоялась сессия на тему "Борьба с религиозным радикализмом и медиа".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, модератором сессии выступил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов. Он подчеркнул важность борьбы с активизацией религиозного радикализма в онлайн-медиа.

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев со своей стороны подчеркнул, что в Азербайджане пресса свободна, но поскольку религия является деликатным вопросом, необходимо учитывать различные нюансы: "СМИ должны быть просвещены в религиозном плане. Религиозная грамотность журналистов отразится также на качестве их статей".

Заместитель начальника Управления пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Зейни Гусейнов отметил, что попытки повлиять на Азербайджан, используя религиозные убеждения людей, пресекаются законом, в стране существует религиозная стабильность: "Самым эффективным оружием в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение. Важно преподавание религиозных вопросов, как в семье, так и в образовательных учреждениях в научно-педагогическом плане".

Он также отметил важную роль медиа в формировании религиозной идентичности.