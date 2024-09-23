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В Шуше прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы"

В Шуше прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы" В городе Шуша прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы".
Религия
23 сентября 2024 г. 16:48
В Шуше прошла панельная дискуссия на тему Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы

В городе Шуша прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, модератором первой сессии в рамках семинара на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа" выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмаилов.

На первой сессии семинара также выступили исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рафиг Гашимов, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, исполнительный секретарь Совета печати Азербайджана Аваз Рустамов.

В завершение для участников был организован медиа-тур, посвященный историческим и религиозным памятникам города Шуша.

Мероприятие продолжится 24 сентября второй сессией, посвященной вопросам борьбы с религиозным радикализмом. Модератором сессии выступит ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada "Dini etiqad azadlığı və azad mediada: sərhədlər haradan başlayır" mövzusunda panel müzakirə keçirilib

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