В Шуше прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы"

В городе Шуша прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы".

В городе Шуша прошла панельная дискуссия на тему "Свобода вероисповедания и свободные медиа: где начинаются границы".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, модератором первой сессии в рамках семинара на тему "Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа" выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмаилов.

На первой сессии семинара также выступили исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рафиг Гашимов, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, исполнительный секретарь Совета печати Азербайджана Аваз Рустамов.

В завершение для участников был организован медиа-тур, посвященный историческим и религиозным памятникам города Шуша.

Мероприятие продолжится 24 сентября второй сессией, посвященной вопросам борьбы с религиозным радикализмом. Модератором сессии выступит ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.