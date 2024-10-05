Представитель президента: Религиозная толерантность - отличительная черта Азербайджана

Религиозная толерантность является отличительной чертой Азербайджана и источником гордости для всех азербайджанцев, независимо от их этнического происхождения или религиозной принадлежности.

Религиозная толерантность является отличительной чертой Азербайджана и источником гордости для всех азербайджанцев, независимо от их этнического происхождения или религиозной принадлежности.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью писателю и историку Карло Марино для изданий Faro di Roma и Eurasiaticanews.

Дипломат отметил, что расположение Азербайджана на перекрестке Востока и Запада, способность "впитывать и сохранять" ценности обеих цивилизаций позволяют играть роль живого моста между различными культурами и цивилизациями.

"Азербайджан воспринимается как Востоком, так и Западом в качестве естественной платформы для столь необходимого межкультурного, межрелигиозного диалога и взаимодействия. Баку уже признан одной из ведущих международных платформ для проведения всевозможных мероприятий высокого уровня, включая саммиты, глобальные форумы и конференции, направленные на продвижение и углубление диалога между различными культурами и религиями", - констатировал Э.Амирбеков.

Он считает, что этот элемент способствует сотрудничеству между Азербайджаном и Святым Престолом, может служить моделью для других стран.

"В качестве практического вклада в укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога Азербайджан на протяжении десятилетий занимается благотворительной деятельностью широкого спектра, финансируя реализацию большого числа проектов, направленных на сохранение мирового культурного и религиозного наследия в различных уголках мира. Эти проекты составляют важный элемент в наших двусторонних отношениях и свидетельствуют о существовании глубокого доверия и взаимного уважения между Азербайджаном и Святым Престолом. <...> Практическое взаимодействие между Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, и Папским советом по культуре Святого Престола, а также Папской комиссией по священной археологии длится уже более десяти лет.

В результате этих долгих лет сотрудничества были отреставрированы и открыты несколько важных римских катакомб, считающихся одними из самых значимых памятников для христианского мира, таких как катакомбы Святых Марцеллина и Петра. Мы также можем вспомнить реставрацию многочисленных саркофагов в катакомбах Святого Себастьяна, памятников в Ватиканских музеях, а также некоторых артефактов в Базилике Святого Петра и реставрацию большого количества рукописей в Ватиканской апостольской библиотеке", - отметил Эльчин Амирбеков.

Представитель президента также рассказал о текущих проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева.

"К концу года мы ожидаем завершения реставрационных работ в катакомбах Комодиллы. Фонд Гейдара Алиева и Губернаторство государства Ватикан подписали новое соглашение, которое позволит провести реставрацию и укрепление обширных потолочных украшений в Базилике Святого Павла за стенами, чтобы обеспечить безопасный проход публики внутри Базилики", - резюмировал Э.Амирбеков.