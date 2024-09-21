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Шейх-уль-ислам поблагодарил председателя Совета муфтиев РФ за поддержку в 44-дневной войне

Шейх-уль-ислам поблагодарил председателя Совета муфтиев РФ за поддержку в 44-дневной войне Одним из важных моментов в деле обеспечения духовно-нравственной стабильности обществ является умелое регулирование государственно-религиозных отношений, внимательное отношение государства и забота о нуждах верующих.
Религия
21 сентября 2024 г. 13:29
Шейх-уль-ислам поблагодарил председателя Совета муфтиев РФ за поддержку в 44-дневной войне

Одним из важных моментов в деле обеспечения духовно-нравственной стабильности общества является умелое регулирование государственно-религиозных отношений, внимательное отношение государства и забота о нуждах верующих.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении на XX Международном мусульманском форуме "Путь мира: диалог как основа гармоничного сосуществования", проходящем в Москве.

"Слава Всевышнему, и в Российской Федерации, и в Азербайджане все мы свидетели именно такого подхода. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с глубоким уважением поддерживает традиции ислама, активно защищает идеи мультикультурализма, выступает против проявлений исламофобии", - заявил он.

Шейх-уль-ислам подчеркнул, что мусульман СНГ объединяет историческая традиция взаимоуважения, добрососедства, единое духовное пространство, основанное на нашей священной религии.

"Наши духовные связи с мусульманами России всегда на высоком уровне, мы в непрерывном контакте с религиозными лидерами братского Татарстана и других субъектов РФ. Примером также могут служить наши духовные связи с мусульманами государств Центральной Азии", - отметил Пашазаде.

По его словам, УМК связывают с Русской Православной Церковью традиционные узы дружбы, взаимное уважение и тесное сотрудничество: "В этой благословенной деятельности огромная заслуга, несомненно, принадлежит его святейшеству патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. После восстановления территориальной целостности и обеспечения полного суверенитета Азербайджан проводит масштабную реконструкцию и развитие инфраструктуры освобожденных территорий, очищая свои земли от мин, возрождая города и села, борясь с последствиями экоцида, урбицида и вандализма, восстанавливает разрушенные во время оккупации храмы и культовые сооружения всех религий - и мечети, и православные церкви", - добавил шейх уль-ислам.

Также он рассказал о процессе подготовки к COP29.

Пашазаде передал поздравления от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и народа Азербайджана председателю ДУМ РФ, председателю Совета муфтиев России Равилю Хазрату Гайнутдину по случаю его 65-летнего юбилея и выразил ему благодарность "за братскую поддержку Азербайджана в пору 44-дневной Отечественной Войны".

Позже Глава УМК вручил муфтию Равилю Гайнутдину по случаю его юбилея ценный подарок - карабахский ковер.

XX Международный мусульманский форум "Путь мира: диалог как основа гармоничного сосуществования" проходит
в Московской соборной мечети. В мероприятии принимают участие гости из 40 стран мира. Азербайджан наряду с Аллахшукюром Пашазаде представляют председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов и директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞeyxülislam 44 günlük müharibədə göstərdiyi dəstək üçün Rusiya Müftilər Şurasının sədrinə təşəkkür edib

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