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В Шуше обсудили роль СМИ в религиозном просвещении

В Шуше обсудили роль СМИ в религиозном просвещении 13:16
Религия
24 сентября 2024 г. 13:44
В Шуше обсудили роль СМИ в религиозном просвещении

В Шуше в рамках семинара "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от СМИ" прошла сессия на тему "Роль СМИ в организации религиозного просвещения".

Как сообщает Report, модератором сессии выступил Эльшад Миралем из Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Выступившие на сессии подчеркнули необходимость установления связей между религиозными структурами и СМИ для эффективного просвещения, а также создание специального телеканала для религиозного просвещения. Кроме этого, отмечена важность взаимодействия богословов и экспертов со СМИ.

Сессия продолжилась обсуждениями и вопросами-ответами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada dini maarifləndirmənin təşkilində medianın rolu müzakirə edilib

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