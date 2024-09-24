В Шуше обсудили роль СМИ в религиозном просвещении

13:16

В Шуше в рамках семинара "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от СМИ" прошла сессия на тему "Роль СМИ в организации религиозного просвещения".

Как сообщает Report, модератором сессии выступил Эльшад Миралем из Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Выступившие на сессии подчеркнули необходимость установления связей между религиозными структурами и СМИ для эффективного просвещения, а также создание специального телеканала для религиозного просвещения. Кроме этого, отмечена важность взаимодействия богословов и экспертов со СМИ.

Сессия продолжилась обсуждениями и вопросами-ответами.