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Гюндюз Исмаилов: Историко-религиозные памятники в Карабахе будут использоваться в туристических целях

Гюндюз Исмаилов: Историко-религиозные памятники в Карабахе будут использоваться в туристических целях Историко-религиозные памятники на освобожденных территориях также будут использоваться в туристических целях.
Религия
24 сентября 2024 г. 15:23
Гюндюз Исмаилов: Историко-религиозные памятники в Карабахе будут использоваться в туристических целях

Историко-религиозные памятники на освобожденных территориях также будут использоваться в туристических целях.

Об этом Report заявил зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

По его словам, Госкомитет и Госагентство по туризму проводят совместную работу в этом направлении.

"На освобожденных от оккупации территориях расположено множество историко-религиозных памятников, включая албанские храмы и исламские памятники, многие из которых были разрушены во время оккупации. Лишь две из 67 мечетей частично сохранились", - сказал Исмаилов.

Он подчеркнул, что восстановление этих памятников осуществляется под контролем президента Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

"Эти памятники обладают значительным туристическим потенциалом благодаря своей богатой истории", - добавил зампредседателя Госкомитета.

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Версия на азербайджанском языке Gündüz İsmayılov: Azad edilmiş ərazilərdəki tarixi-dini abidələr turizm məqsədilə də istifadə ediləcək

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