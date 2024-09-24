Гюндюз Исмаилов: Историко-религиозные памятники в Карабахе будут использоваться в туристических целях

Историко-религиозные памятники на освобожденных территориях также будут использоваться в туристических целях.

Историко-религиозные памятники на освобожденных территориях также будут использоваться в туристических целях.

Об этом Report заявил зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

По его словам, Госкомитет и Госагентство по туризму проводят совместную работу в этом направлении.

"На освобожденных от оккупации территориях расположено множество историко-религиозных памятников, включая албанские храмы и исламские памятники, многие из которых были разрушены во время оккупации. Лишь две из 67 мечетей частично сохранились", - сказал Исмаилов.

Он подчеркнул, что восстановление этих памятников осуществляется под контролем президента Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

"Эти памятники обладают значительным туристическим потенциалом благодаря своей богатой истории", - добавил зампредседателя Госкомитета.