Начальник отдела: Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ

14:57

Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ.

Как передает корреспондент Report, об этом начальник отдела гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Арасту Хабиббейли заявил на семинаре "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от СМИ", проходящей в городе Шуше.

Он сказал, что азербайджанская модель мультикультурализма является примером для всего мира.

"В Азербайджане мультикультурализм - это образ жизни, государственная политика. На идеологическом фронте ожидания от медиа очень высоки. В настоящее время мы видим профессиональный подход в традиционных медиа. В социальных сетях ситуация совершенно противоположная, а распространяемые там фейки в некоторых случаях могут влиять и на традиционные медиа. Поэтому на СМИ ложится большая ответственность в подходе к чувствительным событиям на религиозной почве и предотвращении распространения дезинформации".