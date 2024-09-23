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Начальник отдела: Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ

Начальник отдела: Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ  14:57
Религия
23 сентября 2024 г. 15:22
Начальник отдела: Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ

Ксенофобия, тюркофобия и исламофобия широко распространены в западных СМИ.

Как передает корреспондент Report, об этом начальник отдела гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Арасту Хабиббейли заявил на семинаре "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от СМИ", проходящей в городе Шуше.

Он сказал, что азербайджанская модель мультикультурализма является примером для всего мира.

"В Азербайджане мультикультурализм - это образ жизни, государственная политика. На идеологическом фронте ожидания от медиа очень высоки. В настоящее время мы видим профессиональный подход в традиционных медиа. В социальных сетях ситуация совершенно противоположная, а распространяемые там фейки в некоторых случаях могут влиять и на традиционные медиа. Поэтому на СМИ ложится большая ответственность в подходе к чувствительным событиям на религиозной почве и предотвращении распространения дезинформации".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Qərb KİV-lərində ksenofobiya, türkofobiya, islamofobiya geniş vüsət alıb

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