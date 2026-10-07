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    В Секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий подготовят концепцию Глобального движения за мир

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 12:44
    В Секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий подготовят концепцию Глобального движения за мир

    В Секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий подготовят концепцию Глобального движения за мир.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин на XXIV заседании Секретариата Съезда.

    По его словам, особое внимание необходимо уделить инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Глобального движения за мир.

    "Главной особенностью этого движения должна стать объединяющая роль религиозных лидеров и сила духовной дипломатии", - сказал он.

    Карин поручил Секретариату совместно с партнерами подготовить проект концепции Глобального движения за мир, а также поэтапный план его создания и продвижения на международном уровне.

    Первые результаты этой работы, по его словам, должны быть представлены на XXV заседании Секретариата в следующем году. После этого согласованная концепция может быть вынесена на рассмотрение IX Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2028 году.

    Е.Карин также отметил, что принятые сегодня документы - "Роль религий в борьбе с изменением климата" и "Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере" - должны получить практическое воплощение.

    "Наш главный приоритет сейчас ясен: принятые решения должны превратиться в практические действия", - подчеркнул он.

    Ерлан Карин Касым-Жомарт Токаев Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстан
    Dini liderlər Qlobal Sülh Hərəkatının konsepsiyasını hazırlayacaqlar
    Erlan Karin: Congress Secretariat to prepare concept for Global Peace Movement
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