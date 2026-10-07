В Секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий подготовят концепцию Глобального движения за мир.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин на XXIV заседании Секретариата Съезда.

По его словам, особое внимание необходимо уделить инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Глобального движения за мир.

"Главной особенностью этого движения должна стать объединяющая роль религиозных лидеров и сила духовной дипломатии", - сказал он.

Карин поручил Секретариату совместно с партнерами подготовить проект концепции Глобального движения за мир, а также поэтапный план его создания и продвижения на международном уровне.

Первые результаты этой работы, по его словам, должны быть представлены на XXV заседании Секретариата в следующем году. После этого согласованная концепция может быть вынесена на рассмотрение IX Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2028 году.

Е.Карин также отметил, что принятые сегодня документы - "Роль религий в борьбе с изменением климата" и "Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере" - должны получить практическое воплощение.

"Наш главный приоритет сейчас ясен: принятые решения должны превратиться в практические действия", - подчеркнул он.