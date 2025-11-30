Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    • 30 ноября, 2025
    • 13:32
    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках визита в Саудовскую Аравию принял участие в церемонии запуска электронной платформы "Минхадж" Всемирной исламской лиги.

    Как сообщили Report в УМК, мероприятие прошло под председательством генсека Всемирной исламской лиги шейха Мухаммеда Абдулькарима Аль-Иссы, который охарактеризовал цель платформы как представление научной, юридической и историко-культурной информации об исламе в электронно-энциклопедической форме.

    Выступавшие религиозные лидеры исламского мира подчеркнули соответствие новой платформы современным требованиям и отметили, что она поможет преодолеть отставание в цифровом пространстве. Официальная часть завершилась символическим запуском платформы восьмью лидерами, включая А. Пашазаде.

    В рамках визита глава УМК провел ряд двусторонних встреч с религиозными и государственными деятелями Саудовской Аравии, Алжира, Индонезии, Ливана и Узбекистана.

    Шейхульислам на встречах отметил углубление связей Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева с исламским миром, растущий вклад в развитие внутриисламской солидарности и диалога, а также перспективы будущего сотрудничества. На встречах обсуждались перспективы религиозно-духовных связей и взаимодействия между профильными учреждениями и странами.

    Лента новостей