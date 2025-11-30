Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycandakı İslamdaxili həmrəylikdən bəhs edilib
- 30 noyabr, 2025
- 13:00
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İslam Aləmi Liqasının Elektron Platformasının təqdimat və müzakirəsi tədbirində iştirak etmək məqsədilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfəri çərçivəsində İslam Aləmi Liqası təşkilatının "Minhəc" elektron platformasının istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mərasimdə iştirak edib.
İdarədən "Report"a bildirilib ki, müsəlman dini liderlərinin, İslam dünyasının görkəmli dövlət və din xadimlərinin, alim və beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirin ev sahibliyini İslam Aləmi Liqasının Baş Katibi, Səudiyyə Ərəbistanı Böyük İslam Alimləri Məclisinin sədri, Şeyx Doktor Məhəmməd Əbdülkərim Əl-İssa edib.
O, mərasimdə çıxış edərkən yeni yaradılmış İslami elektron platformasının əsas məqsədini islam dininə aid elmi, fiqhi və tarixi-mədəni məlumatları elektron ensiklopedik formada cəmləşdirərək dünyaya təqdim olunması kimi səciyyələndirib.
Mərasimin təqdimat hissəsində çıxış edən Kəbə Evinin İmamı və Xətibi Şeyx Saleh bin Hümeyd, Əlcəzair Ali İslam şurasının sədri Dr. Məbruk Zeyd əl-Xeyr, İndoneziya Xalq Məsləhəti Məclisinin (Parlamentinin) sədri Əhməd Mauzəni, Səudiyyə Ərəbistanın baş müftisi, Şeyx Saleh Əl-Fauzən yeni platformanın müasir tələblərə uyğun səviyyədə olduğunu vurğulayıb, bunun sayəsində rəqəmsal məkanda müəyyən geridəqalmağın aradan qaldırılacağını qeyd ediblər. Tədbirin rəsmi hissəsi Şeyxülislam A.Paşazadə daxil olmaqla İslam dünyasının 8 görkəmli lideri tərəfindən rəqəmsal platformanın simvolik işə salınması ilə yekunlaşıb.
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfər çərçivəsində Şeyxülislam A. Paşazadə bir sıra ikitırəfli görüşlər keçirib.
Belə ki, QMİ sədri Kəbə Evinin İmamı və Xətibi Şeyx Saleh bin Hümeyd, Səudiyyə Ərəbistanı Böyük İslam Alimləri Məclisinin baş katibi Dr. Fəhd bin Saad əl-Məcid, Əlcəzair Ali İslam şurasının sədri Dr. Məbruk Zeyd əl-Xeyr, İndoneziya Xalq Məsləhəti Məclisinin (Parlamentinin) sədri, cənab Əhməd Mauzəni, Livan Milli Müsəlman-Xristian dialoq komitəsinin həmsədri, Dr. Məhəmməd Sammak və Özbəkistanın İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin baş direktoru Firdovs Abduxalikov ilə görüşüb.
Tədbir çərçivəsində görüşlərində Şeyxülislam A. Paşazadə Azərbaycan dövlətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə apardığı bərpa-quruculuq işləri barədə, erməni vandalizminə məruz qalmış ümumislam əhəmiyyətli mədəni-mənəvi irsimizin dirçəldilməsi yönündə dövlətimiz tərəfindən misilsiz yenidənqurma işlərinin davam etməsindən danışmiş, həmin torpaqlarda dağıdılmış məscidlərin yerində yenilərinin inşa edilməsindən, Azan səslərinin ucaldığından qürurla bəhs edib.
QMİ sədri Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan dövlətinin, habelə dini mərkəzin İslam dünyası ilə əlaqələrinin dərinləşməsindən, İslamdaxili həmrəylik və dialoqun inkişafına artan töhfələrindən və qarşıdakı əməkdaşlıq perspektivlərindən məmnunluqla bəhs edib. Görüşlərdə tərəflərin təmsil etdiyi qurumlar və ölkələr arasında dini-mənəvi əlaqələrin və əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.