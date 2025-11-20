В Сабирабаде проходит региональная конференция по проблеме политизации религии

Региональная конференция на тему "Политизация религии и сектантство как угроза национальной идентичности" начала свою работу в городе Сабирабад.

Как сообщает аранское бюро Report, организатором мероприятия выступает Государственный комитет по работе с религиозными организациями.

В конференции принимают участие руководство комитета и Исполнительной власти Сабирабадского района, представители правоохранительных органов, теологи, религиозные деятели и представители религиозных общин.