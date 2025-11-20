В Сабирабаде проходит региональная конференция по проблеме политизации религии
Религия
- 20 ноября, 2025
- 11:45
Региональная конференция на тему "Политизация религии и сектантство как угроза национальной идентичности" начала свою работу в городе Сабирабад.
Как сообщает аранское бюро Report, организатором мероприятия выступает Государственный комитет по работе с религиозными организациями.
В конференции принимают участие руководство комитета и Исполнительной власти Сабирабадского района, представители правоохранительных органов, теологи, религиозные деятели и представители религиозных общин.
Последние новости
13:04
Парламент Азербайджана принял в I чтении проект госбюджета на 2026 годМилли Меджлис
13:01
Магдалена Гроно: ЕС поддерживает Баку и Еревану на пути к полномасштабному мируВ регионе
12:59
Выплата пенсий по республике завершится завтраСоциальная защита
12:57
От Солнца оторвался гигантский протуберанецЭто интересно
12:50
Астрофизики Азербайджана объявили, когда наступят весна, лето, осень и зима в 2026 годуНаука и образование
12:42
Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус теплаЭкология
12:37
Кая Каллас: Брюссель не знает деталей нового плана США по УкраинеДругие страны
12:36
ЦБА: Разрабатываются новые нормативные требования по борьбе с цифровым мошенничествомФинансы
12:36