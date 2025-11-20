Sabirabadda dinin siyasiləşdirilmısi və məzhəbçiliyə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB
- 20 noyabr, 2025
- 13:18
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Sabirabadda "Dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik: milli kimliyə yönəlmiş təhdid kimi" mövzusunda regional konfrans keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, regional konfrans Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Konfransda çıxış edən Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov tədbirin mövzusunun qlobal çağırışlar fonunda son dərəcə aktual olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, dinin siyasiləşdirilməsi və məzhəbçilik milli kimliyə, cəmiyyətin sabitliyinə yönəlmiş təhlükəli alətlərdir, bu meyillərə qarşı mübarizə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. İcra başçısı bildirib ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır və dini dəyərlərin siyasi məqsədlərə alət edilməsi yolverilməzdir. Onun sözlərinə görə, bu prinsip cəmiyyətin sabitliyini və konfessiyalar arasında harmoniyanı təmin edən mühüm amildir.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov qeyd edib ki, dövlət bütün dini konfessiyalara bərabər yanaşır, milli və dini kimliklər arasında harmoniyanın qorunmasına xüsusi önəm verir.
O vurğulayıb ki, dinin siyasiləşməsi isə bu harmoniyanı sarsıtmağa yönələn təhlükəli proseslərdən biridir. Dinin siyasi məqsədlərə alət edilməsi, cəmiyyətin emosional həssaslığından sui-istifadə, gənclər arasında radikal ideoloji təbliğat, xarici təsir mərkəzlərinin dini təbliğatı maliyyələşdirməsi, din və ya məzhəb kimliyinin milli kimlikdən önə çəkilməsi dövlətçilik maraqlarına qarşı yönəlib. Belə mənfi təzahürləri daim nəzarətdə saxlanmalı, qarşısı vaxtında alınmalıdır. Bu məqsədlə Komitə mütəmadi olaraq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir, dini maarifləndirmə və dini təhsil sahəsində işlər gücləndirilir.
R. Məmmədov bildirib ki, bu mübarizədə cəmiyyət də fəal iştirak etməlidir. Din xadimləri, ziyalılar, valideynlər və media məsuliyyətli mövqe nümayiş etdirməli, xüsusilə sosial şəbəkələrdə yayılan radikal çağırışlara qarşı diqqətli olmalıdırlar.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev məzhəbələrarası harmoniyanın, birlik və qarşılıqlı hörmətin Azərbaycanın əsas dəyərlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin bu sahədəki siyasəti ölkədə dini sabitliyi qorumaq, müxtəlif dinlər arasında dialoqu gücləndirmək və radikal meyillərin qarşısını almaq məqsədini daşıyır.
Regional konfrans işini panel iclasları ilə davam etdirib.
