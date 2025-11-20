İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Sabirabadda dinin siyasiləşdirilmısi və məzhəbçiliyə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:18
    Sabirabadda dinin siyasiləşdirilmısi və məzhəbçiliyə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Sabirabadda "Dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik: milli kimliyə yönəlmiş təhdid kimi" mövzusunda regional konfrans keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, regional konfrans Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Konfransda çıxış edən Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov tədbirin mövzusunun qlobal çağırışlar fonunda son dərəcə aktual olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, dinin siyasiləşdirilməsi və məzhəbçilik milli kimliyə, cəmiyyətin sabitliyinə yönəlmiş təhlükəli alətlərdir, bu meyillərə qarşı mübarizə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. İcra başçısı bildirib ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır və dini dəyərlərin siyasi məqsədlərə alət edilməsi yolverilməzdir. Onun sözlərinə görə, bu prinsip cəmiyyətin sabitliyini və konfessiyalar arasında harmoniyanı təmin edən mühüm amildir.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov qeyd edib ki, dövlət bütün dini konfessiyalara bərabər yanaşır, milli və dini kimliklər arasında harmoniyanın qorunmasına xüsusi önəm verir.

    O vurğulayıb ki, dinin siyasiləşməsi isə bu harmoniyanı sarsıtmağa yönələn təhlükəli proseslərdən biridir. Dinin siyasi məqsədlərə alət edilməsi, cəmiyyətin emosional həssaslığından sui-istifadə, gənclər arasında radikal ideoloji təbliğat, xarici təsir mərkəzlərinin dini təbliğatı maliyyələşdirməsi, din və ya məzhəb kimliyinin milli kimlikdən önə çəkilməsi dövlətçilik maraqlarına qarşı yönəlib. Belə mənfi təzahürləri daim nəzarətdə saxlanmalı, qarşısı vaxtında alınmalıdır. Bu məqsədlə Komitə mütəmadi olaraq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir, dini maarifləndirmə və dini təhsil sahəsində işlər gücləndirilir.

    R. Məmmədov bildirib ki, bu mübarizədə cəmiyyət də fəal iştirak etməlidir. Din xadimləri, ziyalılar, valideynlər və media məsuliyyətli mövqe nümayiş etdirməli, xüsusilə sosial şəbəkələrdə yayılan radikal çağırışlara qarşı diqqətli olmalıdırlar.

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev məzhəbələrarası harmoniyanın, birlik və qarşılıqlı hörmətin Azərbaycanın əsas dəyərlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin bu sahədəki siyasəti ölkədə dini sabitliyi qorumaq, müxtəlif dinlər arasında dialoqu gücləndirmək və radikal meyillərin qarşısını almaq məqsədini daşıyır.

    Regional konfrans işini panel iclasları ilə davam etdirib.

    Sabirabad şəhərində "Dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik: milli kimliyə yönəlmiş təhdid kimi" mövzusunda regional konfrans öz işinə başlayıb.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, regional konfrans Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Konfransda komitənin və Sabirabad Rayon İcra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, ilahiyyatçılar, din xadimləri, dini icma təmsilçiləri iştirak edirlər.

    Tədbirdə konfransın mövzusu ilə bağlı çıxışlar olacaq və qoyulan problem ətrafında geniş müzakirələr aparılacaq.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramin Məmmədov Sabirabad konfrans
    Foto
    В Сабирабаде прошла региональная конференция по проблеме политизации религии - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Regional conference in Azerbaijan's Sabirabad addresses risks of politicizing religion

    Son xəbərlər

    14:16

    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib

    Region
    14:13

    İrandan Azərbaycana uçuş aparatı ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:09

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04

    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:01

    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Digər ölkələr
    13:54

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    13:50

    Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Sağlamlıq
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti