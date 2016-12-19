В поселке Сарай приступили к исполнению проекта "Пропаганда национально-нравственных ценностей и борьба с религиозным радикализмом"

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами приступили к исполнению проекта религиозной общины мечети "Джума" в поселке Сарай Абшеронского района под названием "Пропаганда национально-нравственных ценностей и борьба с религиозным радикализмом".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали главный консультант сумгайытского отдела Госкомитета по работе с религиозными струтурами Орхан Ахундов, председатель религиозной общины мечети "Джума" Галиб Таиров, члены религиозной общины и представители интеллигенции.

Выступивший Г.Таиров высоко оценил господдержку в реализации данных проектов и заявил, что это является показателем высокой оценки, данной главой государства Ильхамом Алиевым нашим национальным и нравственным ценностям.