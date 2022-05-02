В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы

В Гяндже в святилище "Имамзаде" и во всех мечетях совершены праздничные намазы в честь окончания месяца Рамазан.

В Гяндже в святилище "Имамзаде" и во всех мечетях совершены праздничные намазы в честь окончания месяца Рамазан.

Как сообщает западное бюро Report, в праздничном намазе в святилище принял участие генеральный консул Турции в Гяндже Заки Озтюрк.

После праздничного намаза была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, выражены пожелания благополучия нашей стране.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля. В связи с праздником Рамазан 2-3 мая в Азербайджане объявлены нерабочими днями.