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В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы

В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы В Гяндже в святилище "Имамзаде" и во всех мечетях совершены праздничные намазы в честь окончания месяца Рамазан.
Религия
2 мая 2022 г. 15:05
В мечетях Гянджи совершены праздничные намазы

В Гяндже в святилище "Имамзаде" и во всех мечетях совершены праздничные намазы в честь окончания месяца Рамазан.

Как сообщает западное бюро Report, в праздничном намазе в святилище принял участие генеральный консул Турции в Гяндже Заки Озтюрк.

После праздничного намаза была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, выражены пожелания благополучия нашей стране.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля. В связи с праздником Рамазан 2-3 мая в Азербайджане объявлены нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə bayram namazı qılınıb

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