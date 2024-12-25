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В мечетях Азербайджана почтут память погибших в авиакатастрофе близ Актау

В мечетях Азербайджана почтут память погибших в авиакатастрофе близ Актау В мечетях Азербайджана будет почтена память погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Религия
25 декабря 2024 г. 17:09
В мечетях Азербайджана почтут память погибших в авиакатастрофе близ Актау

В мечетях Азербайджана будет почтена память погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В управлении отметили, что будут прочитаны молитвы за упокой душ погибших в авиакатастрофе.

Председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что 25 декабря принадлежащий авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и разбился близ города. Причины аварии выясняются. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В авиакатастрофе выжили 32 человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məscidlərində təyyarə qəzası qurbanlarının xatirəsi anılacaq

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