В мечети Тезепир совершен праздничный намаз

В мечети Тезепир совершен намаз по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, праздничный намаз был совершен в 09:00 под предводительством председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

Напомним, что в Азербайджане праздник Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года. В этом году месяц Рамазан начался 19 февраля.